POL-DA: Griesheim - Erstmeldung: Brand in Mehrfamilienhaus

Griesheim (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (28.11.) kam es in Griesheim, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Zimmerbrand. Bei dem um 17:40 Uhr gemeldeten Brand wurden mehrere Personen verletzt, mindestens eine davon schwer. Im Zuge der Löscharbeiten die derzeit noch andauern, wurde eine leblose Person in der betroffenen Wohnung aufgefunden. Die Identität der Person ist derzeit noch unklar. Der Kriminaldauerdienst des PP Südhessen hat die Ermittlungen zur Brandursache, der Identität der leblosen Person und der Schadenshöhe aufgenommen. Es wird nachberichtet. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151/969-40312

