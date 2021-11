Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Darmstadt Innenstadt

Darmstadt (ots)

Am 27.11.2021 im Zeitraum von 18:45 Uhr - 18:50 Uhr kam es in der Schützenstraße Höhe Hausnummer 3 in 64283 Darmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher, ohne seine Unfallbeteiligung anzugeben, den Unfallort verlassen hat. Bei dem möglichen Verursacher handelt es sich um einen weißen VW Golf oder Polo, der zuvor vor dem geschädigten Fahrzeug geparkt wurde. Der Schaden des geschädigten Fahrzeuges wird zum aktuellen Ermittlungsstand auf 500EUR geschätzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier Darmstadt Tel.: 06151 / 969 - 41111 in Verbindung zu setzen.

