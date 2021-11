Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: ++Erstmeldung++ Brand in einem Mehrfamilienhaus - eine Person leblos geborgen

Michelstadt (ots)

Am Samstagnachmittag (27.11.) wurde gegen 16.33 Uhr durch die Rettungsleitstelle Erbach/Odenwald Rauchentwicklung in einem Anwesen im Wiesenweg in Michelstadt gemeldet. Im Zuge der Löscharbeiten konnte durch Kräfte der eingesetzten Feuerwehr eine leblose Person geborgen werden. Nach den ersten Ermittlungen handelt es sich dabei um den 53-jährigen alleinigen Bewohner dieser Wohnung. Andere Hausbewohner des Fünf-Familien-Hauses wurden nicht verletzt. Eingesetzt war die Freiwillige Feuerwehr Michelstadt, sowie der Rettungsdienst des Odenwaldkreises. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Südhessen in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ralph Löhnert, EKHK (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell