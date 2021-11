Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Auf Schmuck abgesehen

Nach Einbruch in Wohnhaus Zeugen gesucht

Heppenheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es am Donnerstag (25.11.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Birkenauer Straße auf Schmuck abgesehen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Im Tatzeitraum zwischen 15.30 und 19 Uhr gelangten die ungebetenen Gäste unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Wohnhauses. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke. Nach jetzigem Stand erbeuteten sie unter anderem Goldschmuck und Bargeld. Ersten Erkenntnissen zufolge wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegen.

