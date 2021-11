Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Spiegel abgetreten und geflüchtet

Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Groß-Zimmern (ots)

Weil sie im Verdacht stehen die Außenspiegel mehrerer Autos beschädigt zu haben und im Anschluss geflüchtet sind, nahm die Polizei zwei tatverdächtige Männer vorläufig fest.

Am Donnerstagmorgen (25.11.), gegen 10.20 Uhr, alarmierten Zeugen die Polizei und gaben an, dass zwei junge Männer in der Schillerstraße den Außenspiegel eines geparkten Wagens abgetreten haben und nun geflüchtet sind. Umgehend begaben sich die Ordnungshüter zum Einsatzort. Im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streife der Dieburger Polizei die beschriebenen Männer im Otzbergring kontrollieren und vorläufig festnehmen. Rasch bemerkten sie, dass das Duo unter dem Einfluss von Alkohol stand. Im Anschluss durchgeführte Tests ergaben Werte von 0,85 und 1,88 Promille.

Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte, wurden weitere Spiegel von Fahrzeugen, unter anderem in der Straße "Am Roten Morgen" an einem grauen Skoda und in der "Heinrich-Brücher-Straße" an einem weißen Ford, beschädigt. Insgesamt werden die Schäden nach jetzigem Stand auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Die beiden 19- und 21-jährigen tatverdächtigen Männer mussten die Beamtinnen und Beamten für weitere polizeiliche Maßnahmen mit auf die Dienststelle begleiten. Ob sie auch im Zusammenhang mit den anderen Fällen stehen, muss im Rahmen der noch andauernden Ermittlungen geprüft werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell