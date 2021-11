Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal: Unbekannte treiben ihr Unwesen

Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Modautal (ots)

Nachdem bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Dienstag (23.11.) und Donnerstag (25.11.) unter anderem in Brandau auf einem Friedhof "Am Geisberg" und bei einem Blumenladen in der "Odenwaldstraße" ihr Unwesen trieben, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten die Vandalen auf dem dortigen Friedhof einen Grabstein und durch Hitzeeinwirkung mehrere dort abgelegte Grabkränze. Auch der Außenbereich eines Blumenladens wurde von Kriminellen im selben Tatzeitraum aufgesucht. Nachdem sie Regale durchwühlten und mehrere Pflanzen entwendeten, suchten sie das Weite. Insgesamt werden die hierbei entstandenen Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Wie sich am Donnerstagmorgen (25.11.) herausstellte, soll auch der Inhalt eines Mülleimers an einer Haltestelle in der Straße "Am Sportplatz" in Asbach gebrannt haben. Am Mülleimer konnte nach jetzigem Stand kein Schaden festgestellt werden.

Wieso die bislang Unbekannten ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben und ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft werden.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Dieburg sind mit den Fällen betraut und fragen: Wer hat Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

