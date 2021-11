Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeuge nimmt Verfolgung auf

Polizei nimmt 14-Jährige fest

Bensheim (ots)

Ein 14 Jahre alter Junge, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde am Mittwochmorgen (24.11.) beim Diebstahl in einer Drogerie von einem Zeugen gesehen und bis zur Festnahme verfolgt. Der Jugendliche hatte Unmengen an Rasierklingen im Gegenwert von mehreren Hundert Euro in eine Tüte gepackt, die er auf der Flucht zurückließ.

Nachdem der Diebstahl in der Fabrikstraße gegen 11 Uhr beobachtet wurde, blieb der Zeuge aus Bensheim dem Täter an den Fersen. Parallel alarmierte er die Polizei und gab den Beamten konsequent die Standortdaten durch. Auch als er den Jugendlichen mal kurz aus den Augen verloren hatte, blieb er hartnäckig dabei und konnte ihn schlussendlich wieder aufspüren. Im Bereich eines großen Parkplatzes "Im Entich" hat die Polizei den 14-Jährigen festnehmen können. Die Tasche mit dem Diebesgut hatte eine Passantin gefunden. Nachdem auf der Wache Anzeige erstattet wurde, wurde der 14-Jährige in Obhut des Jugendamtes übergeben.

