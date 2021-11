Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Eingebrochen und von Bewohner überrascht

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Weil ein bislang unbekannter Mann in der Nacht zum Donnerstag (25.11.) in ein Wohnhaus in der Roßdörfer Straße eingebrochen ist und hierbei von einem Bewohner überrascht wurde, hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 1.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte unter Einwirkung von Gewalt Zutritt zur Wohnung. Gerade als er ein Zimmer betrat und sich offenbar nach Beute umschauen wollte, wurde er von einem Bewohner überrascht. Daraufhin suchte der Unbekannte sofort das Weite.

Der Flüchtige soll um die 30 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß gewesen sein. Er hatte einen Bart und einen kurzen braunen Haarkranz. Seine Statur wurde als korpulent beschrieben. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke.

Das Kommissariat 43 beim 1. Polizeirevier in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-41110 entgegen.

