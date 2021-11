Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Nach Brand in Wohnung/70-Jähriger erliegt Verletzungen

Kelsterbach (ots)

Nach dem Brand in einer Wohnung in der Lilienstraße am 17. November, bei dem der 70-jährige Wohnungsinhaber schwer verletzt aufgefunden und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde (wir haben berichtet), ist der Mann bereits am 19. November in einem Krankenhaus seinen hierbei erlittenen schweren Verletzungen erlegen.

Die Brandermittler des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem tragischen Unfallgeschehen als Brandursache aus. Durch das Feuer entstand zudem Schaden am Inventar der Wohnung.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5075568

