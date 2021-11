Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach, Erlenbacher Strasse: Von Unfallstelle geflüchtete

Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots)

Am Mittwoch (24.11.2021) zwischen 11.15 und 20.05 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen blauen Honda Jazz, der in der Erlenbacher Straße am Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der Heckstoßstange sowie am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Erbach unter der Telefonnummer 06062 / 953 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell