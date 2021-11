Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Transporter aufgebrochen/Werkzeuge erbeutet

Raunheim (ots)

Ein in der Oderstraße geparkter Transporter der Marke Mercedes geriet in der Nacht zum Mittwoch (24.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter brachen gewaltsam die Seitentür des Fahrzeugs auf und entwendeten anschließend aus dem Innenraum hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmaschinen im Wert von rund 4500 Euro. Zudem richteten die Diebe einen Schaden von etwa 1500 Euro an dem Transporter an.

Hinweise bitte an das Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

