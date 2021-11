Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

In ein Mehrfamilienhaus im "Seitersweg" versuchten Kriminelle am Dienstag (23.11.) einzubrechen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten sie gegen 18 Uhr in das Wohnhaus unter Gewalteinwirkung zu gelangen. Ob sie bei ihrem Vorhaben gestört wurden oder weshalb sie im Anschluss das Weite suchten, muss noch geprüft werden. An der Tür entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell