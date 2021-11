Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Mit "Wassertrick" Schmuck erbeutet

Rüsselsheim (ots)

Unter dem Vorwand Lederjacken zu verkaufen sowie der Bitte um ein Glas Wasser, verschaffte sich ein Krimineller am Montagnachmittag (22.11.), im Zeitraum zwischen 13.00 und 15.00 Uhr, Zugang in die Wohnung einer Seniorin in der Liebigstraße in Haßloch.

Als die Frau nach kurzer Abwesenheit mit einer Flasche Wasser zu dem Unbekannten zurückkehren wollte, hatte dieser mit seinen Jacken die Wohnung bereits wieder verlassen. Anschließend stellte die Wohnungsinhaberin fest, dass mehrere Schmuckstücke entwendet wurden.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell