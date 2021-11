Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Fünf Fahrzeuge beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Mörfelden-Walldorf (ots)

An fünf in der Kelsterbacher Straße geparkten Autos zerstachen Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (23.11.) die Fahrzeugreifen. Alle Fahrzeuge haben polnische Zulassungen. Die Polizei schätzt den hierbei entstandenen Schaden insgesamt auf über 1000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105/4006-0 zu melden.

