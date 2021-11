Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Cafe/Automaten aufgebrochen

Rüsselsheim (ots)

Ein Cafe am Berliner Platz geriet in der Nacht zum Dienstag (23.11.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst durch ein Fenster Zugang in den Gastraum, brachen dort anschließend zwei Spielautomaten und ließen die beiden Geldkassetten mitgehen. Der Versuch auch einen Zigarettenautomaten zu knacken, scheiterte dagegen. Zudem entwendeten die ungebetenen Besucher eine Geldbörse samt Bargeld.

Wer etwas Verdächtiges bemerkt hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell