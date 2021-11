Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Schaufensterscheibe beschädigt/Polizei sucht Zeugen

Biebesheim (ots)

2500 Euro Schaden an der Schaufensterscheibe eines Elektronikhandels in der Gernsheimer Straße, entstanden nachdem ein Unbekannter am Montagabend (22.11.), gegen 19.45 Uhr, mehrfach mit einem unbekannten Gegenstand gegen die Scheibe schlug. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Nibelungenstraße.

Der Unbekannte ist 20 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß und war mit einem grauen Kapuzenpullover und dunkler Hose bekleidet. Er führte zudem einen dunkelgrünen Rucksack mit sich. Die Beamten der Polizeistation Gernsheim haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06258/9343-0.

