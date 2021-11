Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Spielhallenangestellte mit Messer bedroht/Unbekannter erbeutet Geld

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ein Unbekannter betrat in der Nacht zum Dienstag (23.11.), kurz nach 3.00 Uhr, eine Spielhalle in der Darmstädter Landstraße. Unter Vorhalten eines Messer forderte er von der 45-Jährigen Angestellten die Herausgabe der Kasseneinnahmen. Er entnahm die Scheine anschließend selbst und flüchtete mit etwa 250 Euro zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Der Flüchtige ist 20 bis 25 Jahre alt, 1,60 bis 1,65 Meter groß, schlank und soll laut Zeugen eine dunkle Hautfarbe haben. Der Mann war mit einer dunkelgrünen Jacke, schwarzer Jogginghose, roten Handschuhen und einer schwarzen Kappe bekleidet sowie mit einer blauen OP-Maske maskiert.

Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell