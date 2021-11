Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Neckarsteinach: Einbruch gescheitert

Neckarsteinach (ots)

Der Einbruch in eine Apotheke in der Hauptstraße ist gescheitert. Dennoch ist ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro an der Tür zurückgeblieben. Der versuchte Einbruch wurde am Montagmorgen (22.11.) entdeckt. Die Tatzeit kann jedoch bis zum Samstag (20.11.), 13 Uhr zurückliegen. Die Ermittlungen zu dem Fall hat die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Heppenheim übernommen. Zeugen, die im Tatzeitraum etwas bemerkt haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06252 / 706-0.

