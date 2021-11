Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Die Polizeistation Ober-Ramstadt zieht um

Ober-Ramstadt (ots)

Am heutigen Dienstag, den 23. November, zieht die Polizeistation Ober-Ramstadt in die Räumlichkeiten ihres neuen Dienstgebäudes im "Nieder-Modauer Weg 1" ein. Die offizielle Einweihung ist für das erste Quartal 2022 geplant. Die Beamtinnen und Beamten der Station sind weiterhin unter der bekannten Telefonnummer 06154/6330-0, auch am Tag des Umzugs, zu erreichen. Bei Notrufen ist die 110 zu wählen! Bürgerinnen und Bürger können am Dienstag noch in den Räumlichkeiten der alten Wache zur Anzeigenaufnahme kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell