Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Citroen Nemo aufgebrochen

Bensheim (ots)

Langfinger hatten es auf die Geldbörse abgesehen, die am Montagmorgen (22.11.) in einem weißen Citroen Nemo lag. Für den Diebstahl wurde die Scheibe an der Fahrertür eingeschlagen. Mit der Geldbörse fehlen mehrere Hundert Euro sowie Ausweispapiere.

Der Citroen stand zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Am Bürgerhaus, Nähe der Dalbergergasse.

Für die weiteren Ermittlungen ist das Kommissariat 41 in Bensheim zuständig. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06251 / 8468-0.

