Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König/ Fürstengrund: Kriminelle beschädigen Türen

Bad König (ots)

Auf der Suche nach Beute sind Einbrecher im Laufe des Sonntags (21.11.) in ein Haus in der Fürstengrunde Straße eingebrochen. Offensichtlich konnten sie keine Wertsachen finden, so dass sie mit leeren Händen geflüchtet sind.

Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Hausbewohner zwischen 11.30 Uhr und 17.10 Uhr für die Tat aus. Über die aufgebrochene Haustür gelangten sie ins Haus und beschädigten dort eine weitere Tür.

Möglicherweise haben Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen im Bereich der Fürstengrunder Straße bemerkt. Hinweise hierzu nimmt das Kommissariat 21/ 22 in Erbach entgegen. Telefon: 06062 / 953-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell