Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Kriminelle erbeuten Kleidung

Nach Einbruch in Wohnhaus Zeugen gesucht

Roßdorf (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag (19.11.) und Sonntagabend (21.11.) gelangten Kriminelle unter Einwirkung von Gewalt ins Innere eines Wohnhauses in der Straße "Am Hühnerbusch". In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen.

Nachdem sie sich Zutritt verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume und Schränke nach Beute. Die ungebetenen Gäste erbeuteten Kleidung, unter anderem diverse Jacken, und suchten im Anschluss das Weite. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

