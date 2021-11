Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Motorroller "DA-HT 567" gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Ein Motorroller, der auf einem Parkplatz in der Nieder-Ramstädter Straße abgestellt und gesichert war, wurde im Tatzeitraum zwischen Samstagmittag (20.11.) und Sonntagnachmittag (21.11.) von Kriminellen entwendet. An dem Motorroller des Herstellers "Vespa" war zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen "DA-HT 567" angebracht. Nach jetzigem Stand wird der Schaden auf circa 2000 Euro geschätzt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des entwendeten Motorrollers geben? Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell