Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Kriminelle gehen leer aus

Polizei sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nachdem ein Mehrfamilienhaus in der Sandmühlstraße am Samstag (20.11.) in den Fokus Krimineller rückte, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt die Haustür zu öffnen, was ihnen misslang. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt, hinterließen dennoch einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell