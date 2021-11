Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach-Gadern: Milchautomat aufgebrochen

Wald-Michelbach (ots)

Wie bereits berichtet wurde, haben Kriminelle am Wochenende (20. - 21.11.) im Odenwald, Landkreis Darmstadt-Dieburg und an der Bergstraße mehrere Verkaufsautomaten aufgebrochen. Ein weiterer Fall wurde am Samstag (21.11.) im Ortsteil Gadern, in der gleichnamigen Straße bekannt.

Die Täter wollten keine Milch, sondern nur das Bargeld. Aus den aufgebrochenen Geldkassetten fehlen mehrere Hundert Euro. Nach bisherigen Ermittlungen machten sich die Täter am Vormittag, zwischen 8 Uhr und 9.20 Uhr ans Werk.

Wem sind in dem Zeitraum Personen an dem Automaten aufgefallen? Alle Hinweise bitte an das Kommissariat 41 in Wald-Michelbach melden. Telefon: 06207 / 9405-0.

Bezugsmeldung:https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5079265

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell