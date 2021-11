Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reichelsheim: Vom Einbrecher umgerannt

Reichelsheim (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann überraschte mit seiner Begleitung offensichtlich Kriminelle bei ihrer Tat und wurde am frühen Sonntag (21.11.) beim Betreten des Hauses von einem Einbrecher förmlich umgerannt. Nach erster Durchsicht fehlen mehrere Uhren, Schmuck sowie Bargeld. Als die Hausbewohner gegen 1.20 Uhr nach Hause in den Krautweg zurückkehrten, kam ihnen der flüchtenden Täter entgegen gerannt. Der Mann, der auf etwa 45 Jahre geschätzt wird, trug dunkle Kleidung sowie eine Maskierung mit Seeschlitzen. Zudem war er mit einer Weste, die viele Taschen besitzt, bekleidet. Um die Schulter trug er eine Umhängetasche. Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) in Erbach hat den Fall übernommen. Wer Hinweise im Allgemeinen und zu dem Flüchtenden geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06062 / 953-0.

