POL-DA: Viernheim: Einbrecher nehmen hochwertige Armbanduhr und Geld mit

Viernheim (ots)

Am Samstagmorgen (20.11.) wurde der Einbruch in ein Einfamilienhaus "Am Alten Weinheimer Weg" festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen fehlt eine hochwertige Armbanduhr sowie Geld. Wie hoch der Gesamtschaden sein wird, wird sich erst in den Folgetagen herausstellen. Um die Kellertür aufbrechen zu können, nutzten die Täter die im Garten aufgefundene Axt. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat zwischen Freitagabend (19.11.), 21 Uhr und dem Samstagmorgen (20.11.), 6.30 Uhr liegt. Wer in dem Zeitraum Beobachtungen gemacht hat, setzt sich bitte mit den Ermittlern des Einbruchskommissariat 21/ 22 in Heppenheim in Verbindung. Telefon: 06252 / 706-0.

