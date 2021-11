Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Autohaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Pfungstadt (ots)

Ein Autohaus in der Robert-Bosch-Straße rückte in der Nacht zum Samstag (20.11.) in das Visier Krimineller.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Unbekannten zwischen 4 und 5 Uhr Zutritt zum Gelände des Autohauses und gelangten unter Einwirkung von Gewalt auch in die Büroräume. Unter anderem erbeuteten sie mehrere Hundert Euro Bargeld und Fahrzeugkennzeichen. Im Anschluss flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell