POL-DA: Zwingenberg: Einbrecher im Einfamilienhaus

Zwingenberg (ots)

Am Samstag (20.11.) sind Kriminelle aus einem Haus in der Karlstraße, Nähe Grenzweg geflüchtet. Die Täter brachen zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses auf. Im Haus durchwühlen sie die Räume im Erdgeschoss und Obergeschoss. Ob und was fehlt, muss noch erhoben werden. An der Terrassentür ist jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro entstanden. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der 06252 / 706-0 mit dem Kommissariat 21/22 in Heppenheim in Verbindung zu setzen.

