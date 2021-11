Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Kupfer im Wert von 80.000 Euro entwendet

Bischofsheim (ots)

Das Gelände eines Entsorgungsfachbetriebs "An der Steinlach" geriet bereits am vergangenen Donnerstag (18.11.), in der Zeit zwischen 18.00 und 20.00 Uhr, in das Visier von Metalldieben.

Die Unbekannten brachen ein Tor auf und fuhren mit einem Lastwagen auf das Firmengelände. Dort luden sie anschließend eine Abrollmulde mit etwa 8,5 Tonnen Kupfer im Wert von etwa 80.000 Euro auf und flüchteten mit der Beute. Die Abrollmulde hat zudem einen Wert von 6000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 zu melden.

