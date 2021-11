Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Am Samstag (20.11.) kam es in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 21:00 Uhr in Bensheim in der Otto-Beck-Straße zum einem Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher von der Unfallstelle flüchtete. Ein dort geparkter grauer 3er BMW war von einem bisher unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizei Bensheim unter der Tel.-Nr. 06251-84680.

