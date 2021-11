Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Michelstadt: Von Unfallstelle geflüchtet/ Polizei sucht Zeugen

Michelstadt (ots)

Am Freitag dem 19.11.2021 ereignete sich im Verlauf des Tages eine Verkehrsunfallflucht in der Hochstraße 16 in Michelstadt. Ein bis zum jetzigen Zeitpunkt unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Vorbeifahren einen in der Hochstraße geparkten blauen Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Opel entstand hoher Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Kennzeichen des Verursachers oder dessen Identität machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach (06062/953-0) zu melden.

