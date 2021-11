Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dachstuhlbrand in Mühltal, Nieder-Beerbach - Erstmeldung

Mühltal, Nieder-Beerbach (ots)

Am Freitagnachmittag (19.11.) gegen 16:45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Dieburg ein Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienwohnhaus gemeldet. Personen wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Es wird nachberichtet. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell