POL-DA: Lindenfels-Kolmbach: Wohnhaus im Visier Krimineller

Lindenfels (ots)

Ein Wohnhaus "Am Kolmbach" geriet am Freitag (19.11.), in der Zeit zwischen 10.30 und 12.30 Uhr, in das Visier Krimineller. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zugang in die Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher mehrere Zimmer und ließen hierbei unter anderem einen größeren Geldbetrag mitgehen.

Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

