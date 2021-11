Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Im Zeitraum vom 18.11., 22.15 Uhr bis 19.11., 12.15 Uhr, wurde in der Eberweinstraße in Mörfelden ein geparkter weißer Fiat Fiorino beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

