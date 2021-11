Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Birkenau: Einbruch in Firma/Kriminelle hebeln Tresor auf

Birkenau (ots)

Ein Firmengebäude in der Industriestraße in Reisen geriet in der Nacht zum Freitag (19.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und hebelten auch im Innern eine Brandschutztür sowie eine Kasse auf. Zahlreiche Räume wurde anschließend auf der Suche nach Wertgegenständen von den ungebetenen Besuchern durchsucht. Die Einbrecher brachen weiterhin einen Tresor auf. Ihnen fielen mehrere tausend Euro in die Hände. Durch ihr rabiates Vorgehen hinterließen sie zudem einen Schaden von rund 10.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

