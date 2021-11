Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Nur Wenige zu schnell

Groß-Umstadt (ots)

Nur 50 von 1315 Fahrzeugführern waren bei einer Geschwindigkeitsmessung am Mittwoch (17.11.), in der Zeit zwischen 10.00 und 14.00 Uhr, auf der Bundesstraße 45 zu schnell. Die Messstelle befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaft, bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Der unrühmliche Spitzenreiter passierte den Bereich mit 114 Stundenkilometern. Gemäß dem neuem Bußgeldkatalog muss der Fahrer mit 320 Euro Geldbuße, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Ob die neuen, aktuell erhöhten Bußgelder eine Rolle bei der niedrigen Verstoßquote gespielt haben, können die Ordnungshüter nur vermuten.

Ein Brummifahrer beging drei Verstöße gleichzeitig. Er war nicht nur zu schnell, weshalb er angehalten wurde. Bei der Kontrolle wurde außerdem eine unzureichende Ladungssicherung festgestellt und es wurden keine Tageskontrollblätter mitgeführt. Deshalb werden jeweils zusätzliche Anzeigen von der Polizei gefertigt.

