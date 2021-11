Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Sandbach: Beim Gassigehen ausgeraubt

Wer hat was beobachtet?

Breuberg (ots)

Die Kriminalpolizei (K 10) in Erbach sucht nach einem Straßenraub zwei Männer, die beschuldigt werden, am Mittwochabend (17.11.) einen 55-Jährigen 100 Euro geraubt zu haben.

Der korpulente Mann war gegen 22.45 Uhr mit seinem kniehohen Mischlingshund beim Gassigehen. Er traf am Sandbacher See, oberhalb des Sportplatzes, auf die zwei Täter. Unvermittelt habe einer von ihnen ein Messer gezogen. Von dem anderen sei der Mann festgehalten und durchsucht worden. Aus seinem Portemonnaie sollen ihm 100 Euro geraubt worden sein. Die Männer wären dann in Richtung Ortsmitte weggelaufen sein. Glücklicherweise blieb der 55-Jährige unverletzt.

Die Täter sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Festgehalten sei der 55-Jährige von einem etwa 1,90 Meter großen und muskulösen Mann, der dunkle Haare und einen Vollbart hat. Der bis zu 1,80 Meter große Messerträger, soll kurze dunkelblonde Haare haben. Zudem trug er nach Aussagen des Überfallenen eine dunkle Kappe.

Wer kann Hinweise zu dem Fall geben? Wer hat den 55-Jährigen beim Gassigehen gesehen? Wer kann Hinweise zu den beschriebenen Tätern geben? Die fallzuständigen Beamten des K 10 in Erbach sind unter der Rufnummer 06062 / 953-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell