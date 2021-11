Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße, sucht die Polizei nach Zeugen.

Der Einbruch wurde der Polizei am Donnerstagabend (18.11.) gemeldet und kann bis zum Sonntag, den 7. November, zurückliegen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere der Wohnung. Dort durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke, auf der Suche nach potentieller Beute. Sie entwendeten unter anderem Goldschmuck und eine Tasche des Herstellers "Louis Vuitton". Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Ersten Ermittlungen zufolge, wird der Schaden insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Wer in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

