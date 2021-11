Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/Groß-Zimmern: Auf Pedelec und Fahrradzubehör abgesehen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt/Groß-Zimmern (ots)

Nachdem Kriminelle ein Pedelec und Fahrradzubehör entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Über den Diebstahl eines grauen Pedelecs des Herstellers "KTM", aus einer Tiefgarage in der Niersteiner Straße in Darmstadt, wurde die Polizei am Donnerstagmittag (18.11.) informiert. Der Diebstahl kann nach jetzigem Stand einige Tage zurückliegen.

Auf unter anderem Akkus und Ladegeräte hatten es Kriminelle im Tatzeitraum zwischen Mittwoch (17.11.) und Donnerstag (18.11.) in der Blumenstraße im Ortsteil Klein-Zimmern abgesehen.

In beiden Fällen gelangten die Kriminellen nach jetzigem Kenntnisstand unter Einwirkung von Gewalt an ihre Beute. Bislang wird der Schaden insgesamt auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 und in Dieburg unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

