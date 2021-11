Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbrecher wirft Vase um/Unbekannter flüchtet ohne Beute

Rüsselsheim (ots)

Über ein Balkonfenster, verschaffte sich ein Krimineller am Donnerstagabend (18.11.), gegen 18.35 Uhr, Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Weinheimer Straße. Hierbei fiel ein Vase um und machte so das dort wohnende Seniorenehepaar auf den Eindringling aufmerksam. Der ungebetene Besucher trat daraufhin sofort den Rückzug an und flüchtete ohne Beute vom Tatort.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach dem Unbekannten verlief bislang ergebnislos. Eine Personenbeschreibung des Mannes liegt der Polizei nicht vor. Wer in diesem Zusammenhang etwas bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

