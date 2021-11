Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lautertal (ots)

Am Donnerstag (18.11.) kam es um 17:20 Uhr auf der Landstraße 3098 zwischen Reichenbach und Beedenkirchen (Lautertal) zu einer Verkehrsunfallflucht. Der/die bislang unbekannte Fahrzeugführer/in fuhr in der dortigen Doppelkurve gegen den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Pkws und entfernte sich anschließend in Richtung Beedenkirchen. Die Polizeistation Bensheim, Telefonnummer 06251 - 84680, bittet um sachdienliche Hinweise.

