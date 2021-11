Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht nach Überholmanöver

Riedstadt-Wolfskehlen (ots)

Am Donnerstag den 18.11. ereignete sich gegen 21 Uhr ein Verkehrsunfall an der Einmündung der B26 nach Wolfskehlen. Hier hatte ein Verkehrsteilnehmer vor der Einmündung ein Überholmanöver begonnen, welches er zu früh beendete und somit mit dem vorausfahrenden Fahrzeug kollidierte. Nach der Kollision fuhr der Unfallverursacher weiter in Richtung Goddelau. Trotz hupen und Lichthupe durch den Geschädigten hielt der Verursacher nicht an. Die sofortige Fahndung durch die örtliche Polizei verlief bis jetzt ergebnislos. Die Polizei bittet daher um Hinweise durch die Bevölkerung. Wer hat den genannten Verkehrsunfall gesehen und kann angaben zum Fahrzeug und/oder dem Fahrer machen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Groß-Gerau oder jede andere Dienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell