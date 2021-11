Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schneller Fahndungserfolg nach Katalysatoren-Diebstahl

Tatverdächtiges Duo in Haft

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nachdem sich am Mittwochmittag (17.11.) ein Katalysator-Diebstahl in der Arheilger Straße zugetragen hat, konnte die Polizei einen schnellen Fahndungserfolg verzeichnen und das tatverdächtige Duo festnehmen.

Gegen 16 Uhr alarmierten Anwohner die Polizei, weil sie Werkzeuggeräusche und Funkenflug an einem geparkten Fahrzeug feststellten. Daraufhin soll sich ein grauer Opel schnell von der Örtlichkeit entfernt haben. Am angegangenen weißen Saab konnten die Beamtinnen und Beamten nur noch das Fehlen des Katalysators bestätigen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifen stoppten und kontrollierten die Ordnungshüter den beschriebenen Opel in der "Kirschenallee". Als sie im Fahrzeug unter anderem einen Wagenheber und einen Trennschleifer entdeckten, erhärtete sich der Tatverdacht gegen die beiden 19 und 32 Jahre alten Insassen.

Die beiden festgenommenen Männer wurden am Donnerstagmittag (18.11.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls schickte er das Duo im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt. Ob die beiden Tatverdächtigen in Zusammenhang mit gleich gelagerten Fällen stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Hinweis an Medienvertretende: Weitere Auskünfte erteilt ausschließlich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft in Darmstadt."

