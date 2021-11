Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schule und Verteilerkästen mit Farbe beschmiert/ Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Ein bislang unbekannter Vandale war in der Nacht zum Donnerstag (18.11.) in der Nieder-Ramstädter-Straße am Werk. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei über die Farbschmierereien informiert. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein bislang Unbekannter die Außenfassade einer dortigen Schule und drei Verteilerkästen mit schwarzer Farbe beschmiert haben und im Anschluss geflüchtet sein. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Derzeit können zur Schadenshöhe noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden.

Der Flüchtige wurde auf 20 bis 30 Jahre alt geschätzt. Er soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben.

Wer in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise zum Flüchtigen geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

