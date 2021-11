Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Ernsthofen: Einbruch in Weinhandlung

Wer kann Hinweise geben?

Modautal-Ernsthofen (ots)

Bereits am vergangenen Samstagabend (13.11.) rückte eine Weinhandlung in der Herrngartenstraße in das Visier Krimineller. Die Polizei hofft in diesem Zusammenhang auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die bislang Unbekannten im Tatzeitraum zwischen 19 und 22 Uhr unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Geschäfts. Dort erbeuteten sie mehrere Hundert Euro Bargeld und suchten im Anschluss das Weite.

Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt sind mit dem Fall betraut und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06154/6330-0 entgegen.

