Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Zeugen nach Farbschmierereien gesucht

Bensheim (ots)

Wie jetzt erst bekannt wurde, haben bislang noch unbekannte Täter in der Zeit vom 5. auf den 6. November 2021 mit schwarzer Farbe mehrere Hauswände im Eichenweg und in der Straße "Im Ebertswinkel" im Stadtteil Fehlheim beschmiert. Die Kriminellen sprühten unter anderem Hakenkreuze an die Wände einer dortigen Grundschule und eines Mehrfamilienhauses. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht abschließend fest. Es muss von einem Tatzusammenhang ausgegangen werden. Zudem dürfte auch ein gleichgelagerter Fall Mitte Oktober (11.10. bis 12.10.) auf das Konto der Unbekannten gehen. Auch hier war die Grundschule im Visier gewesen. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

