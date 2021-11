Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Kelsterbach (ots)

Am Dienstag, den 16.11.2021 zwischen 15:00 - 16:00 Uhr, kam es in Kelsterbach, in der Baugestraße 2b, auf dem Parkplatz vor einem Friseursalon, zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein schwarzer VW Golf im Bereich seines linken, hinteren Kotflügels / Stoßfängers. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Unfallzeugen, oder Personen welche sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher / -hergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Kelsterbach unter

Tel.: 06107-7198-0

zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell