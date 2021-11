Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: 70-Jähriger bei Brand in Wohnung schwer verletzt

Rettungshubschrauber im Einsatz

Kelsterbach (ots)

Der Brand in einer Wohnung in der Lilienstraße hat am Mittwochmorgen (17.11.) die Feuerwehr, die Polizei, Rettungssanitäter auf den Plan gerufen und den Einsatz eines Hubschraubers ausgelöst. Gegen 10.15 Uhr war die Rettungsleitstelle alarmiert worden. Das Feuer, welches mutmaßlich im Küchenbereich seinen Ursprung fand, wurde von der Feuerwehr gelöscht. Der 70-jährige Wohnungsinhaber wurde schwer verletzt aufgefunden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Was den Brand verursacht hat ist derzeit noch nicht bekannt. Das Kommissariat 10 in Rüsselsheim hat die weiteren Ermittlungen hierzu übernommen. Derzeit kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden. Die Höhe des verursachten Schadens ist bislang noch nicht beziffert.

