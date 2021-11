Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher lassen Sparschwein mitgehen

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Im Verlauf des Dienstags (16.11.) haben noch unbekannte Einbrecher in der Zeit zwischen 8 Uhr und 14.30 Uhr ein Einfamilienhaus in der Eysenbachstraße heimgesucht. Als die Bewohner am Nachmittag zurückkehrten bemerkten sie die offen stehende Terrassentür und die Spuren der Täter, die offenbar sämtliche Schubladen durchwühlt. Ersten Erkenntnissen zufolge ließen die Täter ein Sparschwein mit Bargeld mitgehen. Die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von Zeugen entgegen. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnte wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

